Україні вкрай необхідне стрімке нарощування запасів дронів-камікадзе, - громадський діяч Тука
Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016-2019), громадський діяч, зазначив, що на півночі Луганщини українські захисники потребують збільшення кількості дронів-камікадзе
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Темпи вдалих дій ЗСУ нарощуються, але разом з тим не треба закривати очі на те, що існує велика кількість проблем, яку треба вирішувати як вищому керівництву держави, так і нашим союзникам. Наприклад, я вчора вночі отримав прохання від одного відомого підрозділу, який працює на стику Донеччини та Луганщини, про допомогу придбати дрони-камікадзе. Ми всі багаторазово бачили захоплюючі відео атаки дронами-камікадзе ворожих окопів, бліндажів, броньованої та автомобільної техніки, гармат, мінометних розрахунків. Але виявляється, що вкрай, підкреслюю, вкрай необхідне стрімке нарощування запасів дронів-камікадзе. До речі, такі дрони доволі недорогі, приблизно $400-500, а коефіцієнт корисної дії, на мою думку, недооцінений принаймні на рівні Міноборони", - сказав громадський діяч.
Георгій Тука зауважив, що зараз не є таємницею, що на півночі Луганщини противник намагається діяти більш активно, тому саме на цьому напрямку наші хлопці потребують збільшення кількості цих ефективних засобів враження.
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