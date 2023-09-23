Влада Азербайджану вилучає зброю та боєприпаси у Нагірному Карабасі, - Алієв

Про це повідомляє пресслужба президента Азербайджанської Республіки Ільхам Алієва.

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв прийняв сьогодні Спеціального представника Європейського Союзу з питань Південного Кавказу Тойво Клаара.

Сторони обмінялися думками з регіональних питань.

Президент Азербайджану нагадав про свої ідеї у зверненні до народу від 20 вересня щодо реінтеграції вірменського населення Карабаху, додавши, що всі їхні права - освітні, культурні, релігійні, муніципальні та інші - будуть забезпечені.

Алієв нагадав, що на чолі з віце-прем'єр-міністром Шахіном Мустафаєвим створено робочу групу, основними функціями якої є вирішення соціальних, гуманітарних, економічних та інфраструктурних питань у карабаському регіоні. Азербайджанський лідер зазначив, що на зустрічі в Євлаху Азербайджан представив свої плани, пов'язані з реінтеграцією.

Глава держави підкреслив, що розпочався процес вилучення зброї та боєприпасів, зазначивши, що у Євлаху було знайдено велику кількість арсеналів зі зброєю.

Ільхам Алієв зазначив, що зараз в регіоні з'явилися кращі можливості для укладення мирного договору між Вірменією та Азербайджаном.

У ході зустрічі було повідомлено про гуманітарні проекти, що реалізуються державою. Було відзначено, що Азербайджан позитивно реагує на запити Міжнародного Комітету Червоного Хреста та підтримує їх.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

У вівторок, 19 вересня, міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

Глава пресслужби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов на брифінгу ввечері 19 вересня сказав, що Збройні сили Азербайджану в Карабасі взяли під контроль понад 60 бойових позицій вірменських сил.

Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

Ввечері 20 вересня у центрі Єревана продовжились сутички протестувальників з поліцією. Учасники акцій, які другий день проходять біля будівлі уряду Вірменії і біля російського посольства, скандують антиурядові гасла.

Щонайменше 9 осіб були затримані. За інформацією росЗМІ, внаслідок зіткнень постраждав співробітник спецназу.

20 вересня, влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню за пропозицією російських миротворців та виконання усіх завдань операції. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки.

Азербайджан передбачає амністію для вірменських бійців Нагірного Карабаху, які здадуть зброю. Проте деякі військові заявили, що продовжуватимуть свій опір.