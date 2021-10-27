Влада не допомагає постраждалому від пандемії COVID-19 бізнесу, економіка буде падати, – Несходовський
Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що влада неправильно бореться з наслідками локдауну 2020-го року через пандемію COVID-19 і це призведе до погіршення економічної ситуації України
Експерт повідомив про це у програмі “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.
“У цьому році ми отримали додаткове надходження до пенсійного фонду за рахунок збільшення мінімальної зарплати. Якщо подивитися, заробітна плата збільшилася в освітян, у працівників охорони здоров’я, а також у працівників малого бізнесу, які отримують мінімалку. Тобто це відбулося не за рахунок зростання чи оздоровлення економіки, а за рахунок зростання виплат бюджетникам, через що збільшилися перерахування до пенсійного фонду. А економіка дуже суттєво впала після неправильного запровадження карантину 2020-го року і досі не оговталася. І влада не робить ніяких програм, жодних кроків для запуску економіки”, – зазначив Несходовський.
Експерт також зауважив, що чинна влада не допомагає бізнесу, який найбільше постраждав від пандемії COVID-19. За словами Несходовського, єдиними отримувачами державної програми “Доступні кредити 5-7-9%” є сільськогосподарські виробники, які суттєво не постраждали від локдауну 2020-го року.
“Влада не зробила правильні висновки й продовжує дотувати через програму “Доступні кредити 5-7-9%” тих, зменшуючи їм відсотки за кредит, хто по факту має достатньо успішний баланс. Тобто немає потреби, щоб держава допомагала успішним, держава повинна допомагати тим, хто потрапив у складну ситуацію. І на наступний рік у нас немає жодної програми, аби підтримати бізнес”, – повідомив Ілля Несходовський.
Експерт наголосив, що через неправильні дії влади економіка України буде продовжувати падати, а також спрогнозував, що з наступного року реальна зарплата і пенсія буде падати, адже інфляція буде вища показника зростання, який передбачає чинна влада
- Нагадаємо, із 30 жовтня “червоний” рівень епіднебезпеки діятиме на території ще 7 областей України.
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