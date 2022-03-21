Влада починає маніпулювати думками українців щодо вступу України до НАТО, - Гарань
Науковий директор Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань вважає, що влада починає маніпулювати думками українців, щоб відмовитись від ідеї вступу України до НАТО
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“В Україні зараз є критика позиції НАТО за недостатню підтримку. Водночас є країни-члени НАТО, які нам надають реальну військову та гуманітарну допомогу. Ми маємо на це розраховувати та боротись за це і далі, а не просто критикувати. За останнім опитуванням соціологічної групи “Рейтинг” не було питання про те, чи підтримують українці вступ до НАТО. Вони ж поставили питанням зовсім іншим чином, тому думки українців розділились, 40% українців сказали, що потрібно кооперуватись з НАТО, інші говорили про вступ до Альянсу. Я думаю, що питання поставили таким чином цілком свідомо.”- пояснив Гарань
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Професор зауважив, що таким чином влада намагається підготувати українців до відмови від вступу до НАТО. Гарань зауважив, що підготовка українців до гарантій безпеки для України поза НАТО є маніпуляцією думки громадян
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“Влада шукає інші моделі безпеки для України поза НАТО. В принципі, я можу це зрозуміти. Може бути модель безпеки для України поза НАТО, але давайте в опитуваннях не маніпулювати думками українців. Потрібно чітко питати, чи ви “за”, чи “проти” вступу України до НАТО. Ще тиждень тому 80% українців підтримували вступ до НАТО." - додав Гарань
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