Влада починає маніпулювати думками українців щодо вступу України до НАТО, - Гарань

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“В Україні зараз є критика позиції НАТО за недостатню підтримку. Водночас є країни-члени НАТО, які нам надають реальну військову та гуманітарну допомогу. Ми маємо на це розраховувати та боротись за це і далі, а не просто критикувати. За останнім опитуванням соціологічної групи “Рейтинг” не було питання про те, чи підтримують українці вступ до НАТО. Вони ж поставили питанням зовсім іншим чином, тому думки українців розділились, 40% українців сказали, що потрібно кооперуватись з НАТО, інші говорили про вступ до Альянсу. Я думаю, що питання поставили таким чином цілком свідомо.”- пояснив Гарань



Читайте також: “Путін намагається втягнути НАТО у війну”, – військовий експерт



Професор зауважив, що таким чином влада намагається підготувати українців до відмови від вступу до НАТО. Гарань зауважив, що підготовка українців до гарантій безпеки для України поза НАТО є маніпуляцією думки громадян



Читайте також: “Військовий успіх України почнеться після реальної військової допомоги від НАТО та США”, - Джердж

“Влада шукає інші моделі безпеки для України поза НАТО. В принципі, я можу це зрозуміти. Може бути модель безпеки для України поза НАТО, але давайте в опитуваннях не маніпулювати думками українців. Потрібно чітко питати, чи ви “за”, чи “проти” вступу України до НАТО. Ще тиждень тому 80% українців підтримували вступ до НАТО." - додав Гарань