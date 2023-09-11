Влада Умані назвала кількість хасидів, які уже прибули до міста
Олег Ганіч, перший заступник міського голови Умані, повідомив, що до міста на святкування єврейського Нового року, Рош га-Шана, поступово прибувають хасиди. Станом на ранок 11 вересня вже приїхало 3-3,5 тисячі паломників
Про це він розказав в етері Еспресо.
"До Умані поступово прибувають хасиди. Станом на ранок 11 вересня вже приїхало 3-3,5 тисячі паломників. Поліція, ДСНС, всі служби міста, які забезпечують правопорядок на території Умані, перебувають у повному складі, виставлені блокпости. Контролюється кожний заїзд паломників. На цей момент все спокійно і добре", - зауважив перший заступник міського голови Умані.
Олег Ганіч додав, що по всій території паломництва є вказівники, які інформують про укриття. Також самі паломники проінструктовані фондами, які є приймаючою стороною, що робити під час повітряної тривоги.
"У попередній рік всі паломники були привчені до порядку, тоді їх прибуло до Умані 23 тисячі. Цього року діють такі самі правила – мати при собі паспорт, проходити перевірки на блокпостах, дотримуватися комендантської години з 0:00 до 4:00", - зазначив Ганіч.
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