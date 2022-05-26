Влада влаштувала у спільному телемарафоні класичне "політичне мочилово", – "Детектор медіа" про заяви СБУ щодо Порошенка

Про це йдеться в аналітичному матеріалі "Детектор медіа".

Журналіст Ярослав Зубченко зазначив, що марафон "Єдині новини" використали для вкиду та розкручування так званих "свідчень" Медведчука проти Порошенка. Він додав, що "в ефірі не було жодного балансу інформації, а коментували події "слуги народу", одіозні ведучі каналів медведчука та колишні політтехнологи Януковича".

Як наголосив Зубченко, "Єдині новини" запросили в ефір виключно провладних політичних коментаторів. Не надали слово опонентам. Повторили цю інформацію в ефірі майже 20 разів. Й опустилися до крінжових маніпуляцій про обкладинку журналу Time. Усе це у марафоні начебто про війну проти Росії", – пише автор.

Журналіст наголошує, що телеканал "Рада" вкотре показав, навіщо його реформували, та запросив в ефір Володимира Петрова, "чорного політтехнолога влади, якого минулого року спеціально привели на "Раду" для мочилова політичних опонентів".

"Імовірно, таких токсичних персонажів не повинні були б показувати в ефірі національного марафону. Але, з іншого боку, запитання Петрову ставив Максим Зборовський – колишній співробітник ZIKу та співведучий марафону "Тхне Соросом", – констатує автор.

Водночас Зубченко пише: "Але знаєте, кого в марафоні не було зовсім? Представників Петра Порошенка. "Єдині новини" включили з цієї теми чотирьох "слуг народу" та жодного представника "Європейської Солідарності". Купу провладних політичних коментаторів та жодного незалежного експерта. Голову Служби безпеки України, але не сторону захисту".

Крім того, "Детектор медіа" пише, що о 15:00 адвокати Порошенка дали брифінг, відеозапис якого був доступний на ютубі та тривав менше часу, ніж оригінальне відео СБУ. У національному марафоні не показали навіть його фрагментів. Понад те, ведучі не цитували заяви з сайту партії. Якщо в ефірі взагалі згадували про існування іншої думки, то обмежувалися дослівно таким: "Адвокати пана Порошенка заперечують усі ці звинувачення". Жодних подробиць, пояснень чи конкретних претензій до слідства не озвучували.

"Вершиною балансу думок став скриншот від "Інтера" – це і найбільша передана кількість слів зі сторони Порошенка, і єдина візуальна ілюстрація його позиції за добу", – пише оглядач.

У "Детектор медіа" додають: "Якщо не вірите нашим аргументам, то вже після дванадцятої ночі самовикривальну заяву зробив Денис Маслов, нардеп від "Слуги народу" та член комітету з питань правової політики: "Просто свідчення пана медведчука – цього недостатньо для юридичної оцінки".

"Марафон "Єдині новини" вже критикують за токсичних ведучих і піар влади, а тепер до цього додалося ще й мочилово політичних опонентів. Починаєш задумуватися, чи перевершує користь від національного марафону його шкоду", – резюмує автор.