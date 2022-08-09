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Владі нецікаво бачити прогресивну опозицію: екснардепка Ірина Луценко про вимкнення Еспресо, Прямого та 5 каналу з цифрового мовлення

9 серпня, 2022 вiвторок
19:00
Суспільство Еспресо Прямий 5 канал

Ірина Луценко, народна депутатка України VII, VIII скликань, вважає, якщо досі не було офіційного пояснення щодо вимкнення каналів з цифрової мережі Т2, відповідно, владі невигідно, щоб опозиція могла вільно спілкуватися і доносити альтернативну думку

Таку думку вона виловила в етері Еспресо.

"Є Конституція України, 34 стаття, яка говорить про те, що ніхто не може бути обмежений у свободі слова, людина має право висловлювати свою думку та доносити її на певних носіях. На сьогодні Еспресо, Прямий та 5 канал обмежені, не беруть участь у загальному єдиному марафоні, вилучені з цифрового мовлення, і це говорить про одне, що, навіть, у воєнний стан влада не має права порушувати Конституцію та її основні базові постулати. Оскільки досі не було офіційного пояснення, то владі невигідно, щоб опозиція могла вільно спілкуватися і доносити свою інформацію", - зауважила екснардепка.

Ірина Луценко зазначила щодо закону про військовий період, за яким влада може обмежувати ЗМІ у донесенні інформації, що пов'язана з війною, наприклад, не розголошувати місце військових об'єктів чи плани щодо військових операцій, але жодної політичної цензури наша сьогоднішня Конституція не дозволяє.

"Відповідно, владі нецікаво бачити прогресивну опозицію, яка може доносити альтернативну думку або критикувати певні дії влади у середині країни. Наші американські та європейські партнери неодноразово говорили, якщо Україна планує стати повноправним членом ЄС, то у першу чергу має думати про демократію. Вважаю, що прояв цензури у політичному житті України є неправильним. Українці декілька разів на Майданах виборювали право бути вільними, висловлювати свої думки, за це вмирала наша Небесна сотня, тому такі прояви є недопустимими", - підкреслила Луценко.

  • Концерн РРТ вимкнув мовлення трьох опозиційних каналів в цифровій мережі Т2. "Еспресо" написало відкритий лист до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради
  • Микола Княжицький назвав вимкнення телеканалів – дією російської агентури
  • Рішення відключити телеканали розкритикували інші діячі та медійники. Зокрема, журналіст Віталій Портников зазначив, що Україна воює за те, щоби не бути Росією, але це неможливо робити, одночасно діючи як Росія. Головний редактор порталу LB.ua Олег Базар зазначив, якщо влада має дійсно резонні причини вимкнути з ефіру телеканали "Еспресо", "Прямий" та "5 канал", вона має публічно їх озвучити

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Україна
еспресо
Боротьба за свободу слова
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