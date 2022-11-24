Внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Вишгороді загинуло 6 жителів, ще 30 - постраждали
У Вишгороді внаслідок влучання у багатоповерхівку 23 листопада загинуло 6 місцевих жителів, ще 30 отримали поранення різного ступеню
Про це інформує в фейсбуці начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
Ще вчора повідомлялося, що у Вишгороді загалом постраждала 31 людина. Сьогодні 24 листопада станом на 16:47 відомо, що лише 30 мирних жителів постраждало та ще шестеро - загинули.
"Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати", - додав Нєбитов.
- 23 листопада окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді.
- Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Зеленський відреагував на обстріли.
- Удень 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.
- Того ж дня після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
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