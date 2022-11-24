Про це інформує в фейсбуці начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Ще вчора повідомлялося, що у Вишгороді загалом постраждала 31 людина. Сьогодні 24 листопада станом на 16:47 відомо, що лише 30 мирних жителів постраждало та ще шестеро - загинули.

"Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати", - додав Нєбитов.

23 листопада окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді.

Вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли Вільнянськ на Запоріжжі. Ракети влучили в пологове відділення місцевої лікарні. Зеленський відреагував на обстріли.

Удень 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО.

Того ж дня після чергового удару по об'єктах енергетики по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.

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