Володар "Золотого м'яча" відреагував на призначення Петракова повноправним головним тренером збірної України

Про це повідомляє "Футбол 1/2/3".



За словами Ігоря Бєланова, Петраков своєю роботою заслужив очолити національну команду.



"Думаю, що Петраков заслужив стати головним тренером збірної. По-перше, він прийняв команду в дуже відповідальний момент, це дорогого коштує. Він дуже толерантний. Можливо, ще не вистачає того досвіду, який повинен бути, але це приходить з роками. Тому хочеться його підтримати. Найголовніше, що в нього вірять хлопці, це дуже важливо. Це те ж саме, що Лобановський: він все для нас робив, і ми намагалися віддати все, що могли, на футбольному полі. Не було такого, що хтось був краще, а хтось гірше. Це була одна команда, ми працювали і виконували те, що повинні були", - сказав Бєланов.

64-річний Олександр Петраков став в.о. головного тренера збірної України після того, як Андрій Шевченко покинув національну команду влітку.



Під керівництвом Петракова збірна України провела сім матчів, де здобула дві перемоги і п'ять нічийних результатів.

У кваліфікації ЧС-2022 Україна фінішувала у групі D на другому місці та вийшла до плей-офф. Суперниками збірної України там можуть стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Уельс. Жеребкування відбудеться 26 листопада, стикові матчі - 24, 25 та 28, 29 березня 2022 року.

Команди будуть розбиті на три квартети, у яких відбудуться півфінали та фінали, переможці яких здобудуть три вакантні путівки до фінальної частини ЧС-2022.

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