Про це він сказав під час вечірнього звернення.

"Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запамʼятайте, де розташований найближчий Пункт незламності. Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим", - наголосив він.

Крім того, президент привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем, і подякував усім громадянам, які нині борються проти Росії.

"Хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували - разом подякували - усім тим, хто і цими днями, і в будь-який інший час робить усе, щоб ми з вами могли жити. Жити своїм життям і у своїй країні", - зазначив Зеленський.

22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.

28 листопада стало відомо, що на онлайн-мапі Пункти незламності розділили на три категорії.

12 грудня в Україні створили бота для пошуку "Пунктів". Адреси Пунктів незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів незламності в цих регіонах можна дізнатися в місцевих органах влади.

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