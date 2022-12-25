Володимир Зеленський закликав українців дослухатися до повітряних тривог найближчими днями
Президент України Володимир Зеленський подякував українцям різних професій за їхню роботу та закликав громадян дослухатися до повітряних тривог найближчими днями
Про це він сказав під час вечірнього звернення.
"Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запамʼятайте, де розташований найближчий Пункт незламності. Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим", - наголосив він.
Крім того, президент привітав українців, які святкують Різдво за григоріанським календарем, і подякував усім громадянам, які нині борються проти Росії.
"Хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували - разом подякували - усім тим, хто і цими днями, і в будь-який інший час робить усе, щоб ми з вами могли жити. Жити своїм життям і у своїй країні", - зазначив Зеленський.
- 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.
- 28 листопада стало відомо, що на онлайн-мапі Пункти незламності розділили на три категорії.
- 12 грудня в Україні створили бота для пошуку "Пунктів". Адреси Пунктів незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів незламності в цих регіонах можна дізнатися в місцевих органах влади.
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