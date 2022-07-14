У розмові, опублікованій СБУ, окупанти діляться враженнями про ефективну роботу ЗСУ і матюкають своє керівництво.

"Вони (українці. – Ред.) сидять, каву п'ють, кнопочки натискають, а тебе просто закидає снарядами. А нам – куди стріляти, в кого стріляти? Нікого нема, бл... А ти бігаєш, як дов...б", – каже окупант.

Про російську армію він каже, що вона своїх військовослужбовців просто "відправляє на забій" і називає свою бригаду "тупорилою".

"Тут немає грамотності взагалі. Ти просто йдеш, а на тебе вже чекають, чекають, чекають... У них уже ці окопи пристріляні".

"У нас уже тут стільки танків спалили, стільки техніки... А наші навіть влучити не можуть у них, знайти не можуть".

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14 липня британська розвідка повідомила, що сили РФ на Донбасі за останні дні не просунулись і можуть "втратити імпульс".

13 липня британська розвідка заявила, що найближчим часом Росія скоріш за все зосередиться на захопленні невеликих міст, як Сіверськ і Долина, на підступах до Слов’янська і Краматорська.

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