ВООЗ: в Україні з початку масштабної агресії РФ постраждали понад 2000 цивільних

Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт, передає РБК-Україна.



"В Україні багато що змінилося, коли сталася ескалація і почалася війна. За даними правозахисних організацій, по всій країні серед мирного населення постраждало вже понад 2 тисячі осіб. Крім цього, як ВООЗ, ми стурбовані атаками на медичну інфраструктуру. За останньою інформацією зафіксовано вже 46 таких випадків", - зазначив він.



За його словами, це число з кожним днем зростає.



"Ми відстежуємо і підтверджуємо ряд нападів на медичні установи, машини швидкої допомоги, є, на жаль, жертви і серед медичних працівників", - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що військові РФ атакують цивільну інфраструктуру і мирних жителів через провалення військової кампанії та неспроможність протистояти українцям на полі бою.