ВООЗ: в Україні з початку масштабної агресії РФ постраждали понад 2000 цивільних
За час повномасштабної військової агресії РФ в Україні постраждали понад 2 тис. мирних жителів, а кількість атак на медичну інфраструктуру збільшується з кожним днем
Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт, передає РБК-Україна.
"В Україні багато що змінилося, коли сталася ескалація і почалася війна. За даними правозахисних організацій, по всій країні серед мирного населення постраждало вже понад 2 тисячі осіб. Крім цього, як ВООЗ, ми стурбовані атаками на медичну інфраструктуру. За останньою інформацією зафіксовано вже 46 таких випадків", - зазначив він.
За його словами, це число з кожним днем зростає.
"Ми відстежуємо і підтверджуємо ряд нападів на медичні установи, машини швидкої допомоги, є, на жаль, жертви і серед медичних працівників", - додав він.
- Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що військові РФ атакують цивільну інфраструктуру і мирних жителів через провалення військової кампанії та неспроможність протистояти українцям на полі бою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.4
- Актуальне
- Важливе