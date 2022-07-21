ВООЗ зафіксувала понад 400 атак на систему охорони здоров‘я України з початку повномасштабного вторгнення
Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала 401 напад росіян на сферу охорони здоров'я в Україні від 24 лютого
Про це Бюро ВООЗ в Україні повідомило у твіттері.
"Станом на 21 липня в Україні підтверджено 401 напад на сферу охорони здоров'я. Ці напади відбулися з 24 лютого по 13 липня і спричинили 85 смертей і 100 поранень", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що ще в середині березня ВООЗ через систему спостереження за атаками на охорону здоров'я (SSA) зафіксувала 31 атаку на систему охорони здоров'я країни з 24 лютого. Тоді повідомлялось про загибель 12 людей та поранення 34.
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