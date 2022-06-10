Про це повідомляє Reuters.



У звіті групи експертів ВООЗ йдеться, що всі наявні дані показують, що COVID-19 походить від тварин, ймовірно, від кажанів і походить, ймовірно, з Китаю. Відсутність даних із Китаю позбавило вчених можливості точно визначити, як вірус вперше передався людям.



У ВООЗ зазначають, що звіт також присвячений розробці методів дослідження походження інших спалахів.



Також повідомляється, що генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус двічі звертався до уряду Китаю за додатковою інформацією, але отримував формальні і неповні відповіді.

У березні 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов, посилаючись на дані української розвідки, заявив, що коронавірус поширився по світу через витік у китайській лабораторії в Ухані.

Пізніше подібну заяву зробив тодішній очільник Держдепу Майк Помпео.

У липні 2021-го Китай виступив проти аудиту своїх лабораторій експертами ВООЗ в рамках розслідування походження COVID-19.

У травні 2022 року Північна Корея вперше заявила, що в країні було виявлено хворих на коронавірус. Впродовж усього часу пандемії Північна Корея заявляла про відсутність випадків захворювання на COVID-19 в країні.15 травня лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ щодо мобілізації військових, щоб налагодити поставки медикаментів в аптеки на тлі поширення в країні коронавірусу.

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