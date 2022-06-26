Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Командири взводів й хлопці грамотно все зробили. Ворог до останнього не зрозумів, що відбувається відхід. Українські захисники - це стальні люди. Більшість з них 24 лютого перший раз взяли зброю до рук. Неймовірними зусиллями вони стримували ворога та його просування. Якби був наказ стримувати противника та наступати - хлопці виконували б цей наказ", - наголосив Каракевич.

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