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Ворог готує додаткові рубежі оборони на Запоріжчині, - депутат облради Лишенко

15 травня, 2022 неділя
20:25
війна з Росією Укріплення річки

Сергій Лишенко, депутат Запорізької облради, нині волонтер розповів, що у Запорізький області під постійними обстрілами Гуляйполе та Оріхів, лінія фронту несуттєво змінилися з початку березня і зараз окупанти почали будувати укріплення у Мелітопольському районі

Про це він повідомив в етері Еспресо.

Сергій Лишенко зауважив, що активних наступальних дій  ворога у Запорізькій області не було у порівняні з іншими регіонами. З перших днів березня сформувалася лінія оборони, яка залишається приблизно на тому ж рубежі.

"Декілька днів тому була інформація, що окупанти почали будувати укріплення на території Мелітопольського району, яка не прилегла до лінії фронту, а скоріше тил у середині Запорізькій області для окупаційних військ. Під Мелітополем вздовж лісів ворог почав будувати оборонні споруди, з чим це пов'язано, невідомо. Залучають техніку місцевих фермерів, таким чином готують додаткові рубежі оборони. Можливо, розуміють, що доведеться відступати, але на жаль, це значить, що бої за Запоріжжя будуть тяжкими, ніж очікувались до цього" – зазначив депутат облради.

Лишенко додав, що на сьогодні під щоденними обстрілами Гуляйполе та Оріхів.

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Новини
Мелітополь
Запорізька область
Оріхів
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