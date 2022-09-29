Ворог хоче посилитися на Донеччині за допомогою ще 250 в'язнів, — Генштаб

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Керівництво російських окупаційних військ усіма наявними способами намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат у боях на території України.

Зокрема, як наголошує Генштаб, на тимчасово окупованій території Донецької області так звана місцева влада проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів. Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях.

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