Ворог концентрує зусилля на захопленні Куп'янська, - Євлаш
Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У смузі відповідальності Східного угруповання військ найгарячішим напрямком є Лимано-Куп'янський. Після нетривалої паузи ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти. Зокрема "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ. За минулу добу противник 710 разів обстріляв позиції ЗСУ з різних видів озброєння. 15 атак було відбито на Лимано-Куп'янському напрямку", - зазначив Євлаш.
За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ, наразі противник акцентує свою увагу й зусилля на захопленні та оточенні населеного пункту Куп'янськ, проте без успіху.
"Усі атаки ворога наражаються на потужну відсіч з боку Сил оборони. Отримавши по зубах ворог відходить, зализуючи рани. Але відновившись, окупанти знову продовжують атаки колонами й м'ясними штурмами", - зауважив Євлаш.
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