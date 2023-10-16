Ворог концентрує зусилля на захопленні Куп'янська, - Євлаш

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У смузі відповідальності Східного угруповання військ найгарячішим напрямком є Лимано-Куп'янський. Після нетривалої паузи ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти. Зокрема "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ. За минулу добу противник 710 разів обстріляв позиції ЗСУ з різних видів озброєння. 15 атак було відбито на Лимано-Куп'янському напрямку", - зазначив Євлаш.

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ, наразі противник акцентує свою увагу й зусилля на захопленні та оточенні населеного пункту Куп'янськ, проте без успіху.

"Усі атаки ворога наражаються на потужну відсіч з боку Сил оборони. Отримавши по зубах ворог відходить, зализуючи рани. Але відновившись, окупанти знову продовжують атаки колонами й м'ясними штурмами", - зауважив Євлаш.

Протягом доби неділі, 15 жовтня, російська армія не покидала спроб атакувати в районах Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, але ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки й ліквідувати ще 860 військових РФ

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що у російському інформаційному просторі початковий оптимізм щодо російського просування в районі Авдіївки поступово замінили труднощі і зниження темпів наступальних операцій











