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Ворог концентрує зусилля на захопленні Куп'янська, - Євлаш

16 жовтня, 2023 понедiлок
15:39
Війна з Росією

Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У смузі відповідальності Східного угруповання військ найгарячішим напрямком є Лимано-Куп'янський. Після нетривалої паузи ворог відновив бойові дії, застосовуючи штурмові роти. Зокрема "Шторм", "Шторм Z", підрозділи 1-ї танкової роти, 6-ї та 20-ї армії РФ. За минулу добу противник 710 разів обстріляв позиції ЗСУ з різних видів озброєння. 15 атак було відбито на Лимано-Куп'янському напрямку", - зазначив Євлаш.  

За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ, наразі противник акцентує свою увагу й зусилля на захопленні та оточенні населеного пункту Куп'янськ, проте без успіху.

"Усі атаки ворога наражаються на потужну відсіч з боку Сил оборони. Отримавши по зубах ворог відходить, зализуючи рани. Але відновившись, окупанти знову продовжують атаки колонами й м'ясними штурмами", - зауважив Євлаш. 

  • Протягом доби неділі, 15 жовтня, російська армія не покидала спроб атакувати в районах Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, але ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки й ліквідувати ще 860 військових РФ
  • У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що у російському інформаційному просторі початковий оптимізм щодо російського просування в районі Авдіївки поступово замінили труднощі і зниження темпів наступальних операцій






 

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