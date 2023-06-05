Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо говорити про навантаження на українську ППО, то є точні цифри від Повітряних сил ЗСУ: за травень противник випустив по Україні 185 ракет, з яких знищено 154, і 381 дрон, з них ліквідовано 342. Тобто під 90% результат знищення дронів, по ракетах показник трохи менше. Якщо поєднати ці цифри з попередньою статистикою Повітряних сил, то з 1 вересня минулого року до початку червня 2023 року слід зазначити, що по Україні було випущено близько 1050 ракет різних типів і приблизно 1200 дронів", - проінформував військовий експерт.

Валерій Рябих зауважив, що відбувається дуже потужне навантаження на ППО України. Наприклад, можна порахувати, що для знищення однієї ворожої ракети як правило випускається дві ракети ППО.

"Є основні складові дієвості нашої ППО. Перше – майстерність українських військовослужбовців та грамотна побудова ППО. Друге – постійна підтримка наших партнерів. Весь цей період основні партнерські програми підтримки були спрямовані саме на підсилення нашої протиповітряної оборони. Навіть в останніх пакетах військової допомоги основна складова – ракети до систем ППО. Можемо говорити про забезпечення партнерами стійкості української ППО, яку постійно промацує ворог з метою її пробити. Мова йде у гру на виснаження. Російська Федерація у протистоянні з 50 країнами, які є нашими партерами та мають найсильніші економіки світу, не має жодних шансів", - підсумував Рябих.