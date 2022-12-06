Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Ми констатуємо факт, що ворог продовжує тероризм та завдає ударів по мирних населених пунктах правобережжя Херсонщини. Такий самий тероризм вже довгий час застосовують окупанти й проти нікопольців з протилежного берега Каховського водосховища. А зараз, коли противник опинився на лівому березі річки Дніпро, він продовжує обстрілювати деокуповані території правобережжя для того, щоб у першу чергу вчиняти тиск на місцеве населення. Обстрілюючи правий берег, росіяни використовують свої заготовки, які вони там полишили, а саме заміновані великі площі та об'єкти, що додатково детонують, коли вони здійснюють обстріли", - повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".



Наталя Гуменюк зауважила, що противник застосовує і реактивні системи залпового вогню, і важку ствольну артилерію, і системи ЗРК С-300, якими довгий час окупанти тероризували Миколаївщину.



"Те, що ворог намагається у такий вогневий спосіб тримати контроль над правим берегом, це проява терористичної тактики. Під час контрбатарейного протистояння наші війська так само б'ють по лівому берегу, але вони б'ють з урахуванням того, що там є місцеве населення. Ми дуже чітко вивіряємо позиції та ретельно перевіряємо інформацію про розташування ворожих об'єктів та сил, щоб мінімізувати наслідки для місцевих людей, враховуючи, що ворог може ними прикриватися. Останнім часом спостерігається тенденція, що всі населені пункти, які близько розташовані біля води на лівому березі, окупанти намагаються їх евакуювати. Перевозячи колаборантів та місцевих мешканців під виглядом турботи, ворог посувається углиб лівобережжя, щоб не бути ураженим тим вогневим контролем, який ми намагаємося встановити, аби виснажувати російських військових", - зазначила Гуменюк.

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