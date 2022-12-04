Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджено багатоквартирний будинок
Вдень, 4 грудня, окупанти обстріляли мікрорайон в Херсоні, пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждалих немає
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
Росіяни обстріляли Таврійський мікрорайон міста, снаряди пошкодили багатоквартирний будинок, пошкоджено стіни, вікна та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає.
- Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив, що в Херсоні на сьогодні відсутні теплопостачання та водопостачання.
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