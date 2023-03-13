Ворог обстріляв громаду на Миколаївщині: двоє людей загинуло, серед постраждалих дитина
Уранці 13 березня російські війська вели вогонь по населеному пункту Миколаївського району. Унаслідок обстрілів двоє людей загинуло, серед постраждалих дитина
Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району", - написав очільник області о 07:57.
Повідомляється, що є руйнування житлових будинків.
За попередньою інформацією, один місцевий житель загинув, проте під завалами ще можуть бути люди.
Станом на 08:40 відомо, що загинули 45-ріний чоловік та жінка 43 років.
Також двоє дорослих та дитина отримали поранення. Семирічного жителя забрала швидка.
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