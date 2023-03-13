Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Щойно росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району", - написав очільник області о 07:57.

Повідомляється, що є руйнування житлових будинків.

За попередньою інформацією, один місцевий житель загинув, проте під завалами ще можуть бути люди.

Станом на 08:40 відомо, що загинули 45-ріний чоловік та жінка 43 років.

Також двоє дорослих та дитина отримали поранення. Семирічного жителя забрала швидка.