Про це повідомили в telegram-каналі Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зазначається, що внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки - 76 та 53 років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані.

Додається, що у районі с. В'язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі, руйнувань та постраждалих немає.

Фото: telegram-канал Харківської ОВА

"Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,8 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у дописі.

Окрім цього, повідомляється, що на лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу піти в наступ в районі Масютівки. Зазнав невдачі та відступив з втратами.