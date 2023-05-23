Ворог обстріляв Куп'янськ: пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, поранені троє людей
Протягом минулої доби російська армія масовано обстрілювала населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння
Про це повідомили в telegram-каналі Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Зазначається, що внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки - 76 та 53 років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані.
Додається, що у районі с. В'язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі, руйнувань та постраждалих немає.
Фото: telegram-канал Харківської ОВА"Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,8 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у дописі.
Окрім цього, повідомляється, що на лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу піти в наступ в районі Масютівки. Зазнав невдачі та відступив з втратами.
- У ніч на 22 травня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Харківщині, внаслідок чого дістав поранення 10-річний хлопчик. Дитина в лікарні.
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