Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради та волонтер Сергій Лишенко в етері Еспресо.

Він зазначив, що на Запорізькому напрямку ворог активізувався. З початку року біля лінії фронту значно зросла кількість обстрілів, зокрема по Гуляйполю.

"Є й невдачі. Якщо раніше два села біля Гуляйполя - Мирне та Дорожнянка - були в сірій зоні, то вчора (12 січня, - ред.) вони були зайняті ворогом. Наразі невідомо, чи відступили наші воїни від своїх позицій, чи просто звузилася відстань між ними, але фактично ворог упритул наближається до Гуляйполя, і я не виключаю, що в майбутньому на нас чекають бої за Гуляйполе як місто", - наголосив депутат.

Сергій Лишенко пов’язує інтенсифікацію артобстрілів саме із цими подіями. Росіяни знищують Гуляйполе, унаслідок чого гинуть цивільні, зокрема літні люди, які залишилися в місті.

12 січня заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що РФ планує окупувати всю Донеччину, аби потім узятись за Запорізьку область.

12 січня російські війська гатили із зенітного ракетного комплексу С-300 по одному з районів Запоріжжя, пошкодивши будинки й господарські споруди. Також унаслідок обстрілів у Гуляйполі загинула жінка.

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