Ворог окупував Мирне й Дорожнянку на Запоріжжі, - депутат облради Лишенко
У Запорізькій області 12 січня росіяни окупували Мирне й Дорожнянку та впритул наближаються до Гуляйполя
Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради та волонтер Сергій Лишенко в етері Еспресо.
Він зазначив, що на Запорізькому напрямку ворог активізувався. З початку року біля лінії фронту значно зросла кількість обстрілів, зокрема по Гуляйполю.
"Є й невдачі. Якщо раніше два села біля Гуляйполя - Мирне та Дорожнянка - були в сірій зоні, то вчора (12 січня, - ред.) вони були зайняті ворогом. Наразі невідомо, чи відступили наші воїни від своїх позицій, чи просто звузилася відстань між ними, але фактично ворог упритул наближається до Гуляйполя, і я не виключаю, що в майбутньому на нас чекають бої за Гуляйполе як місто", - наголосив депутат.
Сергій Лишенко пов’язує інтенсифікацію артобстрілів саме із цими подіями. Росіяни знищують Гуляйполе, унаслідок чого гинуть цивільні, зокрема літні люди, які залишилися в місті.
- 12 січня заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що РФ планує окупувати всю Донеччину, аби потім узятись за Запорізьку область.
- 12 січня російські війська гатили із зенітного ракетного комплексу С-300 по одному з районів Запоріжжя, пошкодивши будинки й господарські споруди. Також унаслідок обстрілів у Гуляйполі загинула жінка.
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