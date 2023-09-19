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Ексклюзив

Ворог посилює застосування авіації, - Гуменюк

19 вересня, 2023 вiвторок
09:07
Війна з Росією Наталія Гуменюк

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що окупанти не можуть зрозуміти на якому напрямку чекати чергової активізації руху ЗСУ

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог не припиняє активності щодо маневрування силами та засобами, ведення контрбатарейної боротьби й посилює напрямок застосування авіації. Останніми днями ворог застосовує до 10 керованих авіабомб, які спрямовані у напрямок Бериславщини, - зауважила Гуменюк.

За її словами, ворог намагається прицільно бити по сільськогосподарських потужностях півдня, щоб тиснути на цивільне населення.

"Таким чином окупанти намагаються зупиняти рух Сил оборони, перепрофільовуючи їх на інші напрямки, оскільки не можуть зрозуміти звідки чекати чергової активізації нашого руху", - підкреслила Гуменюк.

  • Уранці понеділка, 18 вересня, російські терористи атакували дронами місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого поранено 4 людей. Також окупанти обстріляли карету швидкої - пошкоджено службовий автомобіль
  • Російські терористи не покидали спроб повернути втрачені позиції в районі Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом. Натомість українські захисники успішно відбили атаки ворога і ліквідували ще 520 російських військових



 

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