Ворог постійно маневрує та вишукує місця, звідки він може завдавати удари, - Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми спостерігаємо, що у противника відбувається активність, коли йому вдається підтягнути снаряди та засоби ураження, зокрема артилерійські установки. Ворог постійно маневрує, вишукує місця, звідки він може завдати удар. Якщо за минулу добу, 19 квітня, наші Сили оборони знищили 7 одиниці автобронетехніки та 2 міномети, то напередодні, 18 квітня, були знищені 4 артустановки", - повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.

Наталія Гуменюк додала, що у противника відбулася певна ротація, йому вдалося підтягнути неушкоджені сили.

"Ворог продовжує використовувати авіацію, яка випускає керовані авіаційні бомби (КАБ) по Бериславському та Херсонському районах. Цю активність противник прикриває радіолокаційними ракетами, щоб приглушити наші засоби ППО і не дати нам можливості уразити ворожі літаки", - зауважила Гуменюк.