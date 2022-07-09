Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог продовжує наступи на Слов’янськ та Сіверськ, але меншими силами та очікує, що інші підрозділи допоможуть просуватись далі. Частка ворожого угрупування, яка залишилась після наступу на Сєверодонецьк і Лисичанськ, рухається в бік Сіверська. Противник обмеженими силами б'ється лобом у нашу оборону та намагається рухатися від Ізюма на Слов’янськ та у бік Бахмута. Напруження зберігається", - зауважив Згурець.

Також військовий аналітик додав, що американський інститут вивчення війни надав роз’яснення щодо оперативної паузи.

"Оперативна пауза проводиться військами для того, щоб противник не зміг перегрупуватись, не зміг визначити часові межі оперативної паузи. На практиці це виглядає так: підрозділи йдуть на перегрупування та посилення, а інші залишаються, щоб проводити наступальні чи штурмові дії", - пояснив Згурець.

Захисники України відбили штурм окупантів поблизу Соснівки на Харківщині і придушили спробу захопити Богородичне на Донеччині. Також військові дали відсіч ворогам на Краматорському і Бахмутському напрямках

Росія найближчим часом працюватиме над можливістю наступу на Краматорськ і Слов'янськ

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