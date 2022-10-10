Про це наголосили в ОК "Південь" у фейсбуці.

На Україну спрямовано 40 "калібрів".

"У штормовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких 2 – підводні", - йдеться у повідомленні.

Загроза ракетних ударів та атак дронів-камікадзе залишається актуальною як з напрямку моря, так і з повітря, й з тимчасово окупованого суходолу.

"Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою. За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено. Будьте пильні й свідомі, не поширюйте паніку, підтримуйте і довіряйте Силам оборони. Пам’ятайте, що інформація – теж зброя гібридної війни, не поширюйте несанкціоноване, передавайте за компетенцією доцільне", - радять українські військові.

Також окупаційні війська РФ стягують живу силу й техніку на напрямок просування Збройних Сил України на Півдні.

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