Ворог різко збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі, на Україну спрямовано 40 "калібрів", - ОК "Південь"
У Чорному морі 11 кораблів флоту РФ маневрують поблизу узбережжя Криму. Противник різко збільшив до шести кількість ракетоносіїв на чергуванні
Про це наголосили в ОК "Південь" у фейсбуці.
На Україну спрямовано 40 "калібрів".
"У штормовому Чорному морі 11 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до 6, з яких 2 – підводні", - йдеться у повідомленні.
Загроза ракетних ударів та атак дронів-камікадзе залишається актуальною як з напрямку моря, так і з повітря, й з тимчасово окупованого суходолу.
"Штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою. За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено. Будьте пильні й свідомі, не поширюйте паніку, підтримуйте і довіряйте Силам оборони. Пам’ятайте, що інформація – теж зброя гібридної війни, не поширюйте несанкціоноване, передавайте за компетенцією доцільне", - радять українські військові.
- Також окупаційні війська РФ стягують живу силу й техніку на напрямок просування Збройних Сил України на Півдні.
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