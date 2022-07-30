Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Там противник видихнувся та зупинився, у нього скінчився потенціал. Ворог ще не отримав по зубах на Нікопольському напрямку. Каховське водосховище, природна перешкода, заважає дійти до міста та спробувати зайти у Нікополь. Окупанти розвідують та вивчають територію вогневими обстрілами та масовим вогнем", - зауважив Євтушенко.

Жителів Нікополя і населених пунктів, які розташовані на березі Каховського водосховища, попередили про можливий новий обстріл

У Нікопольському районі Дніпропетровщини в ніч на 30 липня росіяни обстріляли 16 будинків, підприємства, електромережу. Світла немає в 1000 людей

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