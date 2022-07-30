Ворог розвідує масованим вогнем Нікопольський напрямок, - голова РВА Євтушенко
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко розповів, що на Запорізькому та Криворізькому напрямках українські захисники дали ворогу по зубах
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Там противник видихнувся та зупинився, у нього скінчився потенціал. Ворог ще не отримав по зубах на Нікопольському напрямку. Каховське водосховище, природна перешкода, заважає дійти до міста та спробувати зайти у Нікополь. Окупанти розвідують та вивчають територію вогневими обстрілами та масовим вогнем", - зауважив Євтушенко.
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