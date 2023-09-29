Ворог створив на окупованій території Запорізької області псевдосуспільну організацію, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Нині на підконтрольних ворогу територіях Запорізької області почав діяти так званий народний фронт - нібито "добровільна структура", яка об’єднує "волонтерів" й "активістів".

За даними українського підпілля, насправді ж такі організації створила кремлівська "влада".

"Народний фронт" - це один з інструментів Росії для імітації громадянського суспільства, якого немає в тоталітарному режимі. Тому Росія створює штучні рухи, де люди працюють за гроші або через залежність від держави.

Після звільнення регіону від окупації, всі, хто був у складі "народного фронту" в регіоні, будуть притягнуті до відповідальності за співробітництво з ворогом.

Повідомити про зрадників можна тут.