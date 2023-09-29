Ворог створив на окупованій території Запорізької області псевдосуспільну організацію, - ЦНС
Російська псевдовлада намагається створити вигляд народної підтримки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області за допомогою фальшивих "громадських організацій"
Про це інформує Центр національного спротиву.
Нині на підконтрольних ворогу територіях Запорізької області почав діяти так званий народний фронт - нібито "добровільна структура", яка об’єднує "волонтерів" й "активістів".
За даними українського підпілля, насправді ж такі організації створила кремлівська "влада".
"Народний фронт" - це один з інструментів Росії для імітації громадянського суспільства, якого немає в тоталітарному режимі. Тому Росія створює штучні рухи, де люди працюють за гроші або через залежність від держави.
Після звільнення регіону від окупації, всі, хто був у складі "народного фронту" в регіоні, будуть притягнуті до відповідальності за співробітництво з ворогом.
Повідомити про зрадників можна тут.
- Крім того, російські окупанти намагаються залучити підлітків у тимчасово окупованому місті Мелітополь до своєї "медіашколи", де вони мають навчитися робити пропаганду проти України.
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