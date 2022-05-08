Ворог стягує великі сили на Харківщину та намагається прорватись в напрямку Барвінкове, - боєць "Легіону Свободи"
Боєць "Легіону Свободи" Марія Чашка розповіла, що росіяни стягують великі сили на Харківщину та щоденно намагаються прорватись в напрямку Барвінкове
Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми відчуваємо, що ворог стягує значні сили на Харківщину та на наш напрямок, де стоїть наш батальйон "Карпатська Січ". Окупанти частіше роблять спроби прориву в напрямку Барвінкове. Росіяни не гребують застосовувати проти нас всі види озброєнь, які вони мають. Зокрема, сьогодні вночі відбувався потужний обстріл російською авіацією міста Барвінкове касетними боєприпасами", - розповіла Чашка.
Чашка додала, що після нічних авіабомбардувань знищено багато об’єктів інфраструктури. За її словами, втрат серед особового складу батальйону "Карпатська Січ" немає.
"Після нічних авіанальотів було знищено багато об’єктів інфраструктури. На щастя, втрат та поранених в нашому батальйоні немає. Всі живі та здорові. Однак, це нічний обстріл був дуже потужний і ми розуміємо, що росіяни посилюють спроби прорватись в нашому напрямку. Проте, ми стримуємо оборону і росіянам не вдається прорвати наші позиції. В нас є достатньо сил і духу, стримати наступ росіян", - додала Чашка.
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