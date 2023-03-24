Ворог уранці обстріляв приватні будинки в Оріхові на Запоріжжі, є поранений
Уранці 24 березня російські війська відкрили вогонь по місту Оріхів Запорізької області. Унаслідок цього пошкоджені приватні будинки, поранений місцевий житель
Про це інформує Запорізька ОВА.
"Весь ранок пройшов під обстрілами приватного сектору, внаслідок чого виникло загоряння житлових будинків. Фахівцям ГУ ДСНС вдалося оперативно ліквідувати пожежу", - пише пресслужба.
Повідомляється, що під час атаки місцевий житель отримав поранення, його ушпиталили.
Правоохоронці фіксують злочини російських військових у місті Оріхів Запорізької області.
"Окупаційні війська продовжують порушувати всі правила ведення війни та постійно гатять по цивільних артилерією та запалювальними снарядами", - наголошують в ОВА.
Місцевих жителів Запорізької області закликають бути пильними й евакуюватися у більш безпечні місця.
- Російські війська у ніч на 18 березня завдали удару по Запоріжжю ракетами С-300, пошкодивши житловий комплекс. Вибито 240 вікон, зруйновано ресторан. Люди не постраждали.
- Удень 22 березня РФ обстріляла Запоріжжя: є влучання у 2 багатоповерхівки, під атакою також опинився острів Хортиця. Відомо про щонайменше 34 постраждалих.
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