Про це інформує Запорізька ОВА.

"Весь ранок пройшов під обстрілами приватного сектору, внаслідок чого виникло загоряння житлових будинків. Фахівцям ГУ ДСНС вдалося оперативно ліквідувати пожежу", - пише пресслужба.

Повідомляється, що під час атаки місцевий житель отримав поранення, його ушпиталили.

Правоохоронці фіксують злочини російських військових у місті Оріхів Запорізької області.

"Окупаційні війська продовжують порушувати всі правила ведення війни та постійно гатять по цивільних артилерією та запалювальними снарядами", - наголошують в ОВА.

Місцевих жителів Запорізької області закликають бути пильними й евакуюватися у більш безпечні місця.