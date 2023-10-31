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Війна з Росією: хроніка
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Ворог веде безуспішні штурмові дії на 5 напрямках фронту, — Генштаб

31 жовтня, 2023 вiвторок
20:02
Війна з Росією

Протягом доби, 31 жовтня, ворог вів безуспішні штурмові дії на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу

Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління ворога

А також 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 ударних БПЛА противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 8 артилерійських засобів, а також район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

За день росіяни завдали 7 ракетних та 65 авіаційних ударів по території України

А також здійснили 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також сьогодні російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 балістичні ракети Іскандер-М та зенітні керовані ракети С-400 по цивільній інфраструктурі. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення. 

Протягом доби на основних ділянках фронту відбулось 59 бойових зіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На інших напрямках ситуація така: 

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Грем’яч, Карповичі, Блешня Чернігівської області; Середина-Буда, Ободи, Покровка, Попівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Гатище Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Тут наші воїни відбили понад 10 атак. Противник завдав авіаційних ударів у районах Піщаного, Новосергіївки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів у районах Серебрянського лісництва, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області. Також від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки  Донецької області. Водночас противник вів безуспішні штурмові дії у районі Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Дружба Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії у районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області. Загалом Сили оборони відбили 15 атак загарбників на цьому напрямку. Також противник завдав авіаційного удару в районі Ласточкіного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили близько 20 атак. Також противник завдав авіаційного удару поблизу Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Антонівка.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії у районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Микільське, Іванівка, Козацьке, Садове, Тягинка, Львове Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Велетенське, Понятівка Херсонської області та Дмитрівка, Яселка Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. 

  • У ніч на 31 жовтня Росія завдала комбінованого повітряного удару по території України, використовуючи тактичну авіацію, ракети та "шахеди".
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
ракетний удар
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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