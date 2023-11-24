Ворог відчуває небезпеку: боєць 14-го окремого полку БпАК про лівобережний плацдарм на Херсонщині
Військовослужбовець 14-го окремого полку БпАК Олександр Войтко зазначив, що понад місяць ворог нічого не може зробити з лівобережним плацдармом
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ вдається утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра. Понад місяць ворог нічого не може з ним зробити. Усі бійці ЗСУ, які працюють на цьому напрямку, постійно перебувають в активності, тому що потрібно відбивати щоденні атаки. Ми знищуємо живу силу й техніку ворога, яка намагається атакувати цей плацдарм. Противник застосовує артилерію, авіацію. Росіяни скидають керовані авіаційні бомби, атакуючи переважно живою силою. Інколи окупанти залучають по кілька одиниць техніки, але обережно, щоб не потрапити в зону дії нашої артилерії й дронів", - зауважив Войтко.
За словами військовослужбовця 14-го окремого полку БпАК, на лівобережжя Херсонщини противник постійно підтягує резерви, тому що зазнає щоденних втрат.
"На лівобережжі є різні ворожі підрозділи. Тут росіяни застосовують 10-у бригаду армійського спецпризначення, тобто фахівців і навчені підрозділи у штурмових діях. Також є різні мотострілецькі підрозділи, які мають менше професійності, але їх дуже багато. На цьому напрямку ворог сукупно зосередив десь 2-3 бригади. Кількість особового складу російської армії постійно збільшується. Противник підтягує резерви, тому що зазнає щоденних втрат. У цьому районі в загарбників нема таких укріплень, як на Запорізькому, чи на Донецькому напрямках. Тому ворог відчуває небезпеку для своїх позицій, і для своєї логістики", - підкреслив Войтко.
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