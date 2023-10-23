Ворог відчуває, що доведеться тікати з Херсонщини та Запоріжжя: військовий експерт Лакійчук про укріплення окупантів у Криму
Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI, зазначив, що окупанти окрім системи оборонних укріплень на півночі Криму, також створюють лінії оборони на заході та сході півострова
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог відчуває спинним мозком, що довго він на Запоріжжі та Херсонщині не втримається і йому доведеться втікати або на схід, або на південь до Криму. Тому окупанти облаштовують оборону Кримського півострова і місцями діють раціонально. На півночі Криму система оборони польових укріплень була облаштована ще у 2016-19 роки й постійно удосконалювалася майже до повномасштабного вторгнення. Потім ці півтора року вона була дещо запущена. На сьогодні противнику достатньо тільки відновити позиційні райони, ротні та взводні опорні пункти на цій лінії оборони від Перекопських валів, Чонгара, узбережжя озера Сиваш", - прокоментував військовий експерт.
За його словами, ворог досить тривалий час активно риє окопи й створює оборонні споруди на західному узбережжі півострова, починаючи на південь від мису Тарханкут до Євпаторії, майже включно до північних околиць Севастополя.
"Найбільш радує, якщо чесно, що противник також будує на сході Кримського півострова потужну інженерну лінію оборони між Керченським півостровом та самим Кримом. Це свідчить, що ворог не довіряє не тільки своїм воякам, які воюють у Херсонській та Запорізькій областях, а й розуміє те, що можуть бути прорвані оборонні укріплення на півночі півострова. Якщо ЗСУ прорвуться до степового Криму, то зупинити їх можна буде на підходах до Кримських гір, біля Севастополя і на сході біля перешийка Керченського півострова. Тобто ворог нас боїться", - підкреслив Павло Лакійчук.
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