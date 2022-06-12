Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Частина російського особового складу знаходиться за межами України, поблизу наших кордонів. І може бути використана для підсилення угрупування, які ведуть бойові дії. Але стан цих підрозділів не достатній для того, щоб вести якісні бойові дії. Головний наголос ворог робить на використанні артилерії. До кінця червня Росія намагається сформувати резервні батальйони, але не значною чисельністю. Якість підготовки залишається низькою", - зауважив Згурець.

Також військовий експерт додав, що Росія формує окремий корпус особового складу чисельністю 15 тис.

"Цей корпус має бути сформовано у серпні. Реальне накопичення сил ворог намагається відтягнути далі. Через низький темп підготовки особового складу, якій здатен вести бойові дії", - наголосив Згурець.

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