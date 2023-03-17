Ворог випустив 275 снарядів по Херсонщині, одна людина поранена
За добу 16 березня окупанти випустили понад 275 снарядів по житлових кварталах Херсонської області. Одна людина дістала поранення
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив – 76 обстрілів, випустивши 275 снарядів з важкої артилерії та "градів", - написав посадовець у telegram.
Херсон ворог обстріляв 13 разів - 47 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкт соціальної інфраструктури.
Унаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.
За словами Прокудіна, з докопуваної території вдалося евакуювати 56 жителів.
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