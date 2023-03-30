Ворог випустив понад 200 снарядів по Херсонщині минулої доби, є поранений та загиблий
За добу, 29 березня, російські військові здійснили 45 обстрілів Херсонської області з різних видів озброєння
Про це у телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "градів" та артилерії. Загалом 216 снарядів прилетіли на територію області.
Без жертв не обійшлося: 1 людина загинула, 1 дістала поранення.
Також він зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 90 людей.
- У ніч на 28 березня армія РФ здійснила мінометні та артилерійські обстріли житлових кварталів міста Херсона.
- А 29 березня росіяни обстріляли з авіації Берислав Херсонської області. Є руйнування та постраждалий.
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