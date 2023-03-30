Про це у телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, "градів" та артилерії. Загалом 216 снарядів прилетіли на територію області.

Без жертв не обійшлося: 1 людина загинула, 1 дістала поранення.

Також він зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 90 людей.