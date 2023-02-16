Ворог вишукує нову тактику для завдання максимального ураження, - Гуменюк

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми говорили з самого початку, що пауза, яку бере ворог масованими ракетними атаками, може бути від 10 до 14 діб. Але це не означає, що протягом цього часу не виключаються прояви ракетної або повітряної агресії. Також ми зауважували, що тактика противника – це вишукування нових підходів, оскільки ворог розуміє, що наша ППО спрацьовує результативно, а ворожі ракетні обстріли йдуть у мінус. Тобто, ракети витрачаються, а завдати тих ударів не можуть, на які розраховують вороги. Однак, є певні влучання, що може їх трошки заспокоювати. Вони змінють тактику, додають "шахедів", використовують хвилі атак, але ми бачимо, що противник скоротив часовий період між попередньою ракетною атакою та сьогоднішньою, також зменшив кількість застосованого озброєння, а саме ракет майже втричі", - зауважила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь".

Наталія Гуменюк прокоментувала, що сьогодні вночі, 16 лютого, по Півдню з акваторії Чорного моря були атаки "калібрами", удари спрямовувалися на об'єкти критичної інфраструктури, але всі вісім ракет знищені нашими ППО: шість над Миколаївщиною і дві над Херсонщиною. Паралельно з атакою з моря у небі працювала стратегічна авіація ворога, яка випускала інші види ракет повітряного базування, також були застосовані "шахеди".

"Це все говорить про вишукування противником нової тактики, щоб завдавати максимального ураження. Крім того, наші спостереження свідчать про вишукування ворогом систем ППО, тому застосовуються для цього не тільки безпілотники класичного типу, до яких ми вже звикли, а й ті самі "загадкові" кулі, які спрямовуються, скажімо так, за вітром", - розказала Гуменюк.