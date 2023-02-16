Речник Повітряних сил розповів про нову тактику росіян під час масованих ракетних атак
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат ствердив, тактика атак росіян на критичну інфраструктуру України дещо змінилася: РФ стала використовувати хибні цілі, аби виснажувати ППО
Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в етері 24 каналу.
Росіяни під час масованих ракетних атак на Україну стали використовувати хибні цілі: це можуть бути кулі з відбивачами, безпілотники, крилаті ракети типу Х-55 з імітаторами, однак без бойової частини:
"На радарі не видно, яка це ціль. Це маркери на радарах, їх треба збивати, адже невідомо, чи є там бойова частина, чи немає," ствердив речник Повітряних сил.
- Нагадаємо, ранком речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що в ніч на 16 лютого російські війська вдалися до комбінованої атаки на Україну із залученням стратегічної авіації, дронів та ракетоносіїв. Зокрема, Росія випустила по Україні вісім "калібрів".
- У ніч на 16 лютого росіяни атакували Україну ракетами: є влучання в критичну інфраструктуру Львівщини та об'єкти Дніпропетровщини й Кіровоградщини, у різних регіонах працювала ППО.
- Уночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури. Ворог випустив понад 30 ракет: 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр", 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе