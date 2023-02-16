Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в етері 24 каналу.

Росіяни під час масованих ракетних атак на Україну стали використовувати хибні цілі: це можуть бути кулі з відбивачами, безпілотники, крилаті ракети типу Х-55 з імітаторами, однак без бойової частини:

"На радарі не видно, яка це ціль. Це маркери на радарах, їх треба збивати, адже невідомо, чи є там бойова частина, чи немає," ствердив речник Повітряних сил.