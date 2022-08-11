Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник продовжує накопичувати сили на Півдні. На Херсонському та Криворізькому напрямках він вже перекинув на правий беріг Дніпра певну кількість сил та почав атакувати ЗСУ, демонструючи готовність наступальних та штурмових дій на окремих ділянках", - зауважив Самусь.

Військовий експерт додав, що спостерігається укріплення позицій противника на лівому березі Дніпра.

"Складається враження, що ворог готується до оборони, аніж до наступу. Для наступу у ворога немає достатніх сил, він вже не може створювати тиск на українські позиції, як це було місяць тому. Зараз ворог обмежується тактичними штурмами", - підкреслив Самусь.

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