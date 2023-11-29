Ворог зазнає до 95% втрат у штурмах, - начштабу артилерії бригади НГУ "Рубіж" Нагорний
Начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" майор Національної гвардії Денис Нагорний розповів, що Сили оборони активно відбивають штурми рашистів. Противник кидає власних поранених під час відступу і поповнює загони засудженими та мобілізованими
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Росіяни продовжують вести активні штурмові дії на позиціях Сил оборони. Зокрема застосовують підрозділи мобілізованих, ахматівців, "Шторм-Z." Намагаються закріпитися на наших позиціях, ми активно відбиваємо ці штурми", - доповів військовий.
За даними Нагорного, противник зазнає до 95% втрат, кидаючи власних поранених напризволяще під час відступу.
"Водночас йде активне поповнення загонів противника, зокрема з ряду засуджених та мобілізованих. Тобто в Росії почалася активна мобілізація, ворог набирає особовий склад для продовження штурмів. 60% таких підрозділів - це непідготовлені люди, без базової підготовки, так зване гарматне м’ясо, та 40% росіян безпосередньо готують до штурмових дій", - наголосив начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж".
- Нагадаємо, що Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 15 танків і 32 артсистеми.
- Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що українські захисники продовжують тримати оборону та просуватися біля Бахмута. Натомість російські бойовики наступають вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.
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