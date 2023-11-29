Ворог зазнає до 95% втрат у штурмах, - начштабу артилерії бригади НГУ "Рубіж" Нагорний

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни продовжують вести активні штурмові дії на позиціях Сил оборони. Зокрема застосовують підрозділи мобілізованих, ахматівців, "Шторм-Z." Намагаються закріпитися на наших позиціях, ми активно відбиваємо ці штурми", - доповів військовий.

За даними Нагорного, противник зазнає до 95% втрат, кидаючи власних поранених напризволяще під час відступу.

"Водночас йде активне поповнення загонів противника, зокрема з ряду засуджених та мобілізованих. Тобто в Росії почалася активна мобілізація, ворог набирає особовий склад для продовження штурмів. 60% таких підрозділів - це непідготовлені люди, без базової підготовки, так зване гарматне м’ясо, та 40% росіян безпосередньо готують до штурмових дій", - наголосив начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж".