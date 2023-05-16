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Вороги за день завдали 27 ракетних та 37 авіаударів, а також здійснили 20 обстрілів з РСЗВ, — Генштаб

16 травня, 2023 вiвторок
19:50
Війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

За день, 16 травня, росіяни завдали 27 ракетних та 37 авіаударів, а також здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Також, Генштаб додав деталей про нічний обстріл Києва.

"За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр” та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), з яких усі було знищено нашими захисниками", - йдеться у повідомленні.

Ще 2 ракети з С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Росіяни в Криму намагаються вкрасти українське зерно на підсанкційному іранському судні

У місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна влада намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно “Souria”.

Авіація ЗСУ за день завдала 13 ударів по районах скупчення ворогая та 3 — по його ЗРК

Також, протягом цієї доби наші захисники знищили один іранський ударний БпЛА “Shahed” та 2 розвідувальних дрони.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

За добу зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мурав’ї Чернігівської області; Ромашкове, Іскрисківщина, Волфине, Кіндратівка, Садки, Запсілля Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Сіверськ і Червоне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське,Торське, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут, Іванівське, Торецьк Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне, Торецьк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Велика Новосілка. Обстріляв Новомихайлівку, Парасковіївку, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

Протиповітряна оборона у ніч проти 16 травня збила 6 "кинджалів", 9 "калібрів" та 3 балістичні ракети, якими росіяни атакували Україну.

Крим
окуповані території
окупанти
ракетний удар
втрати окупантів
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