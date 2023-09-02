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Головна Війна з Росією "Ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію": Юсов про тестування далекобійної зброї

"Ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію": Юсов про тестування далекобійної зброї

2 вересня, 2023 субота
00:06
Війна з Росією

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Україна тестує різну далекобійну та високоточну зброю – не тільки про ту, про яку згадали напередодні президент Зеленський і секретар РНБО Данілов

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

Юсов зауважив, що існує значна відмінність у підходах України та Росії до застосування зброї. Зокрема, Україна робить ставку на сучасність, технологічність і високу точність.

"У нас немає такої розкоші, як завалювати територію Росії різним мотлохом. Тобто ця зброя надзвичайно якісна. Я думаю, ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію. Зрештою, вони ж на щось розраховували, коли нападали на Україну. Тому, так, зброя високоточна, високоефективна. І результати як згаданого засобу, так і інших, які зараз тестуються і вже використовуються, є добрими й позитивними", – сказав Юсов, додавши, що "продовження буде".

Відповідаючи на запитання про те, яких відстаней може досягати така зброя, представник ГУР сказав, що мова про комбінування методів.

"Давайте не будемо полегшувати завдання Головному управлінню розвідки Генерального штабу Збройних Сил Росії, нехай вони самі розбираються з цими деталями. У будь-якому разі, мова про комбінування методів, сил і засобів. Думати, що якщо озвучено дальність у 700 кілометрів, то вони сховаються на 800 або 1000 кілометрів, для них точно немає підстав", – сказав він. 

Що відомо про власне виробництво зброї в Україні

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомляв, що за червень 2023 року Україна виробиа більше мінометних і артилерійських снарядів, ніж за весь минулий 2022 рік.

Також Україна зосередилася на серійному випуску бойових дронів. Зокрема, вона виготовляє морські дрони, які вже брали участь принаймні у двох атаках: на Керченський міст у липні та на порт Севастополя в жовтні минулого року.

Окрім того, в Україні розпочали серійне виробництво дронів-камікадзе оперативно-стратегічного значення "Рубака", які вже показують свою ефективність у бою. Нові БПЛА здатні долати відстань до 500 км.

А 31 серпня Володимир Зеленський повідомив про доповідь Мінстратегпрому. У ній йшлося про те, що далекобійна зброя українського виробництва уразила ціль за 700 км. Того самого дня секретар РНБО Олексій Данілов опублікував відео успішних випробувань української ракети. При цьому він не уточнив, чи йдеться про ту саму зброю, про яку згадував Зеленський.
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