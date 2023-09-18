Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Ворогу немає спокою в Криму, півострів перебуває під прицілом ЗСУ, - майор запасу НГУ
Ексклюзив

Ворогу немає спокою в Криму, півострів перебуває під прицілом ЗСУ, - майор запасу НГУ

18 вересня, 2023 понедiлок
15:24
Війна з Росією Гвардійське

Українські сили здатні досягати будь-якої точки тимчасово окупованого Криму для ураження противника. Півострів перебуває під прицілом ЗСУ

Про це розповів майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо".

"Крим знаходиться, якщо не під вогневим контролем, то щонайменше під прицілом ЗСУ. Українські сили здатні вражати будь-яку точку на території тимчасово окупованого Криму нашими засобами враження", - повідомив майор запасу НГУ.

За словами військового аналітика, це можуть бути надводні човни, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати чи диверсійні групи. Тобто ворогу спокою в Криму вже немає.

  • Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов також повідомляв про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму.
  • 18 вересня Кирило Буданов заявив, що Україна розширила свою кампанію проти Росії, використовуючи безпілотники та ракети для атак на військові та економічні цілі. Очільник розвідки наголосив, що минулого тижня світ побачив нові можливості України, завдяки серії ударів ракетами та безпілотниками по кораблях, підводному човні та ППО в Криму.
  • Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня Україна провела масований ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі. В українській розвідці підтвердили поразку великого десантного корабля та підводного човна РФ.
  • За інформацією Sky News, Україна застосувала для масштабного удару по флоту Росії в окупованому Криму британські крилаті ракети Storm Shadow. "Це хороший приклад того, що можна зробити за допомогою інноваційного мислення та готовності піти на ризик", - заявив командувач британського Королівського флоту адмірал сер Бена Кі.
  • Удари по ремонтних доках у Севастополі матимуть суттєві наслідки для боєздатності чорноморського флоту РФ, пишуть в Інституті вивчення війни. Знищення двох суден призведе до того, що сухий док стане непрацездатним, доки росіяни не зможуть розчистити уламки, що може зайняти багато часу.
  • Британська розвідка повідомляє, що будь-які спроби повернути в дію підводний човен і корабель, які вразили українські спецслужби 13 вересня, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть для Росії сотні мільйонів доларів.
Україна
Росія
Крим
ЗСУ
окуповані території
окупанти
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Чорноморський флот РФ
Автор Юлія Осим
17 вересня, 2023 неділя
Що потрібно Україні для знищення Чорноморського флоту. Пояснюємо
окупанти крим
17 вересня, 2023 неділя
Втрати росіян на Східному напрямку часом перевищують наші у 7-8 разів, - капітан Євлаш
кадиров
17 вересня, 2023 неділя
Стан здоров'я Кадирова: з'явилося відео де він прогулюється, але ЗМІ пишуть, що його літак третю добу у Москві
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.41
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 вересня
16:29
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" представлятиме Україну на Оскарі
16:26
ЧВК «Вагнер»
У Білорусі залишилося менше тисячі вагнерівців, - ЦНС
16:01
OPINION
Сергій Таран
Росію викидають з Кавказу
15:56
Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще двох дітей
15:27
Росіяни заявили про вибух біля окупаційної адміністрації Донецька
15:25
Ексклюзив
карта Бахмут
У ЗСУ пояснили, як розгортатимуться події після звільнення Кліщіївки
15:23
китай
ЄС ризикує потрапити в залежність від батарей з Китаю, як це раніше було з енергоносіями з РФ, - Reuters
15:03
"Суперсила": документальний фільм Шона Пенна про війну в Україні виходить в американський прокат
14:50
Морський порт Одеси
Судно, яке понад півтора року було заблокованим у порту Одеси, вийшло новим тимчасовим коридором
14:46
Ілон Маск
"Так багато смертей за такий мізер": Ілон Маск прокоментував український контрнаступ
14:36
Рамзан Кадиров
У Кремлі заявили, що не мають інформації про стан здоров'я Кадирова
14:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:34
Оновлено
У розвідці підтвердили, що мер Херсона Колихаєв перебуває у російському полоні
14:27
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Політична провокація": МЗС Китаю відреагувало на слова очільниці МЗС Німеччини, яка назвала Сі Цзіньпіна диктатором
14:25
винищувач F-35
У США розшукують винищувач F-35, який зник після аварії: пілот катапультувався
14:20
Нестор Шуфрич
Шуфрича звільнять із посади голови комітету ВР з питань свободи слова, – нардепка Кравчук
14:10
Нідерланди
У Нідерландах заарештували чиновника міноборони, який експортував до РФ запчастини для літаків через треті країни
14:04
OPINION
Олег Манчура
Тепер торгують людьми
13:57
Оновлено
зерно, пшениця, комбайн
Україна подасть позов до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону українського зерна
13:53
На фото: шахісти-дошкільнята
Київ прийняв перший в історії Всеукраїнський шаховий фестиваль для дошкільнят
13:43
Оновлено
Міністерство оборони України
Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони і держсекретаря міністерства
13:35
Верховна Рада
Закон про е-декларування: комітет Ради підтримав пропозиції Зеленського щодо відкриття реєстрів
13:31
Оновлено
Міжнародний суд ООН поновив слухання за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид
13:29
Оновлено
ексголови Херсонщини Геннадій Лагута
Поліція відкрила провадження за фактом смерті 49-річного ексголови Херсонщини Лагути
13:17
FPV-дрон KH-S7
"Ми хочемо вивести РФ із зони комфорту", - Буданов про нову тактику безпілотників
13:11
Верховна Рада
Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти
13:00
Словаччина Україна
Лідер виборчої кампанії у Словаччині заявив, що планує скасувати підтримку України
12:53
Сайт sestry.ua
Стартувало нове медіа Sestry, яке об'єднало в редакції українських переселенок зі всього світу 
12:47
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі чергують 6 ворожих кораблів: що з ракетоносіями
12:36
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
У Білорусі продовжили спільні з військами РФ навчання щонайменше до 24 вересня
12:27
СБУ повідомила про підозру російському окупанту, який катував мешканців Балаклії струмом
12:25
Огляд
міжнародний огляд
Прогрес українського контрнаступу, відвойована Кліщіївка та Рош га-Шана в Умані. Акценти світових ЗМІ 18 вересня
12:17
осінь
Бабине літо триває: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня
12:16
відключення електроенергії
На Донеччині через обстріли РФ знеструмлювалися дві шахти, в одній із них перебували гірники
12:15
нафта
Ціна на нафту Brent піднялася до $94,47 за барель
12:00
Ексклюзив
Росіяни переодягалися в українську форму, намагаючись штурмувати Кліщіївку: Згурець про деталі звільнення
12:00
OPINION
Еліот А. Коен
Стережіться лжепророків війни
11:33
швидка
Росіяни кілька разів атакували Херсонщину: в Бериславі постраждали 4 людини, у Миколаївці обстріляли швидку
11:18
безпілотник, дрон
У Болгарії виявили невідомий БПЛА, до якого була прикріплена вибухівка
11:09
OPINION
Вадим Денисенко
Якщо Кадиров все ж помре
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV