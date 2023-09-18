Ворогу немає спокою в Криму, півострів перебуває під прицілом ЗСУ, - майор запасу НГУ

Про це розповів майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо".

"Крим знаходиться, якщо не під вогневим контролем, то щонайменше під прицілом ЗСУ. Українські сили здатні вражати будь-яку точку на території тимчасово окупованого Криму нашими засобами враження", - повідомив майор запасу НГУ.

За словами військового аналітика, це можуть бути надводні човни, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати чи диверсійні групи. Тобто ворогу спокою в Криму вже немає.