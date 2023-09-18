Ворогу немає спокою в Криму, півострів перебуває під прицілом ЗСУ, - майор запасу НГУ
Українські сили здатні досягати будь-якої точки тимчасово окупованого Криму для ураження противника. Півострів перебуває під прицілом ЗСУ
Про це розповів майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо".
"Крим знаходиться, якщо не під вогневим контролем, то щонайменше під прицілом ЗСУ. Українські сили здатні вражати будь-яку точку на території тимчасово окупованого Криму нашими засобами враження", - повідомив майор запасу НГУ.
За словами військового аналітика, це можуть бути надводні човни, крилаті ракети, безпілотні літальні апарати чи диверсійні групи. Тобто ворогу спокою в Криму вже немає.
- Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов також повідомляв про здатність Сил оборони уразити противника у будь-якій точці окупованого Криму.
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