Воювати з росіянами стає складніше, але пробити їхню лінію оборони реально, - Ярош
Шляхом концентрованих ударів по тилах, логістиці, командних пунктах противника реально пробити лінії оборони ворога й досягти виконання певних завдань
Про це громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, екслідер і засновник організації "Правий сектор", командувач УДА (Української добровольчої армії) Дмитро Ярош сказав у першому інтерв'ю від початку повномасштабної війни на телеканалі 1+1
"Ворога недооцінювати не можна. Я ніколи не ставився до росіян скептично, тим більше, що серед росіян воюють тисячі етнічних українців, а українець - це хороший воїн. Росіяни вчаться постійно, війна швидко навчає будь-кого. З росіянами воювати стає складніше, але з нами Боже. Ми отримуємо новітні західні зразки техніки й озброєння, певну кількість боєприпасів, хоча боєприпасів ніколи не буває достатньо на війні", - підкреслив Ярош.
За словами військовослужбовця, українські захисники зможуть перемогти ворога.
"Ми бачимо їхню лінію оборону, їхні мінні поля. Бачимо, як ворог у бетон закатує оборонні рубежі. І ми розуміємо, що нам потрібно робити. Шляхом концентрованих ударів по тилах, логістиці, командних пунктах, арті, РЕБ противника реально пробити лінії оборони ворога й досягти виконання певних завдань", - наголосив Ярош.
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