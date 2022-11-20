Вперше в історії до України прибув міністр оборони Нової Зеландії
Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре поговорив з Олексієм Резніковим, зустріч 20 листопада стала дебютною
Про це мовиться на сайті Міністерства оборони України.
20 листопада відбулася зустріч міністрів оборони Нової Зеландії та України: Піні Хенаре та Олексій Резніков говорили про довгострокове співробітництво та реалізацію спільних проєктів у сфері оборони України.
Стверджується, що Резніков проінформував Хенаре щодо ситуації на фронті, зокрема про успіх ЗСУ на Півдні України.
"Kia ora, пане Міністре! Я вдячний делегації та особисто Вам за чітку позицію щодо підтримки України, а також за активну участь у підготовці українських військовослужбовців, – цитує МО України Олексія Резнікова.
Під час роботи делегації обговорювалася двостороння співпраця: підготовка воїнів та допомога в розмінуванні територій України, де відбувалися бойові дії.
"Сили оборони України переможуть ворога шляхом якісних переваг, спираючись на ресурси вільного світу", - наголошується в тексті пресслужби.
Міністр оборони Нової Зеландії висловив підтримку народу України в боротьбі з державою-окупантом:
"Ми провели продуктивну розмову й визначили наші перспективні плани. Я почув про необхідні потреби для українських воїнів, які героїчно захищають свою землю. Будемо і надалі розв'язувати питання подальшої допомоги українцям спільно з нашим урядом. Ми підтримуємо Україну, застосовуємо санкційний тиск на Росію і віримо у вашу перемогу. Ви є вільним народом!" - висловився Піні Хенаре.
- Нагадаємо, днем раніше, 19 листопада, до України приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, під час візиту до Києва він оголосив про новий пакет допомоги для України у розмірі 50 млн фунтів.
- 20 листопада міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що Україна отримала від країни зенітні системи Crotale для захисту неба.
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