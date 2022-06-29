Вперше з 2008 року у друге коло Вімблдону вийшли одразу троє українок

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вперше з 2008 року у другому раунді турніру зіграють три українки. Цуренко, Калініна та Костюк повторили досягнення Тетяни Перебийніс, а також Олени та Катерини Бондаренко.

У 2008 році жодній з українок не вдалося пройти у третє коло "Вімблдону".

Цього разу у наступному раунді Вімблдону гаратовано зіграє українка, адже на Лесю Цуренко чекатиме поєдинок проти Ангеліни Калініної у другому колі.

20 квітня стало відомо, що російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на "Вімблдоні"-2022 через воєнне вторгнення РФ в Україну.

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