Вперше з 2008 року у друге коло Вімблдону вийшли одразу троє українок
Українські тенісистки Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Марта Костюк виграли свої перші матчі в основній сітці "Вімблдону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вперше з 2008 року у другому раунді турніру зіграють три українки. Цуренко, Калініна та Костюк повторили досягнення Тетяни Перебийніс, а також Олени та Катерини Бондаренко.
У 2008 році жодній з українок не вдалося пройти у третє коло "Вімблдону".
Цього разу у наступному раунді Вімблдону гаратовано зіграє українка, адже на Лесю Цуренко чекатиме поєдинок проти Ангеліни Калініної у другому колі.
- 20 квітня стало відомо, що російські та білоруські тенісисти не зможуть виступити на "Вімблдоні"-2022 через воєнне вторгнення РФ в Україну.
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