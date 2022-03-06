Вплинуть на енергетичний сектор: Японія планує ввести додаткові санкції проти РФ
Уряд Японії розглядає можливість ввести додаткові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Нові обмеження можуть вплинути на енергетичний сектор
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що нові санкції можуть мати наслідки для енергетичного сектора через фінансові установи, які беруть участь у транзакціях.
"Є ймовірність, що ми можемо ввести подальші санкції, які можуть мати наслідки для енергетичного сектора через фінансові установи, які беруть участь у транзакціях. Санкції можуть мати великий вплив на засоби до існування людей, тому нам доведеться шукати їх розуміння заради солідарності з Україною", – заявив Хіросіге Секо, генеральний секретар верхньої палати Ліберально-демократичної партії.
- Нагадаємо, Японія приєдналася до західних держав і ввела санкції проти путінської Росії за повномасштабний напад на Україну
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Японія виділить $100 млн до вже схваленої підтримки України у $100 млн.
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