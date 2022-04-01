"Все нам в спину плевать будут": СБУ перехопила розмову окупанта з його родичем

СБУ перехопила розмову загарбника зі своїм родичем.



У розмові загарбник розповів, що йому соромно за те, що вони відступають з Чернігівської та Київської областей. Окупанти вважають це зрадою армії, бо тепер, як сказав російський військовий у телефонній розмові, "всі їм плюватимуть в спину", а свої вже вважають їх "лохами", які "обісрались".

"Окупанти приїхали в Україну вбивати та нищити. Тому навіть часткове відведення військ їхні промиті пропагандою мізки сприймають, як ганьбу", – розповідають в СБУ.



Між собою окупанти визнають, що "сильні війська та озброєння Росії" були лише рекламним роликом, а насправді все інакше.

"Шкода, що окупантам соромно лише за власні поразки, але не перед мирними людьми, яких нещадно вбивають. Їхні настрої – доволі показові. Тому тримаємо стрій. Зараз не час розслаблятися. На кожного загарбника обов’язково чекатиме покарання", – додають в СБУ.

Російсько-окупаційні війська руйнують власну бойову техніку і видають її за "підбиту українську". Це дає їм змогу хоча б створити видимість своїх "успіхів" в Україні. Відповідний аудіозапис перехопленої розмови опублікували у Службі безпеки України.