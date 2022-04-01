"Все нам в спину плевать будут": СБУ перехопила розмову окупанта з його родичем
Російські загарбники приїхали вбивати та нищити, а тепер їм соромно за те, що довелось відступати з двох областей України
СБУ перехопила розмову загарбника зі своїм родичем.
У розмові загарбник розповів, що йому соромно за те, що вони відступають з Чернігівської та Київської областей. Окупанти вважають це зрадою армії, бо тепер, як сказав російський військовий у телефонній розмові, "всі їм плюватимуть в спину", а свої вже вважають їх "лохами", які "обісрались".
"Окупанти приїхали в Україну вбивати та нищити. Тому навіть часткове відведення військ їхні промиті пропагандою мізки сприймають, як ганьбу", – розповідають в СБУ.
Між собою окупанти визнають, що "сильні війська та озброєння Росії" були лише рекламним роликом, а насправді все інакше.
"Шкода, що окупантам соромно лише за власні поразки, але не перед мирними людьми, яких нещадно вбивають. Їхні настрої – доволі показові. Тому тримаємо стрій. Зараз не час розслаблятися. На кожного загарбника обов’язково чекатиме покарання", – додають в СБУ.
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